Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kanaması olan ve durdurulamayan riskli hastaların en çok ihtiyaç duyduğu kan ürünü olan ‘trombosit’ ihtiyacını gidermek için “Kan Alma ve Aferez Ünitesi” hizmete açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan “Kan Alma ve Aferez Ünitesi” özelikle kanaması durdurulamayan riskli hastaların ihtiyacını karşılayacak. Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, acil durumlarda hastaların trombosit ihtiyacının hızlı karşılanması gerektiğini belirtti. Kan Alma ve Aferez Ünitesi için hasta kabulüne başladıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Yeni ünitemiz ilimize ve bölgedeki tüm hastalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hastanemiz gittikçe büyüyen bir hastane olduğu için bu tür birimlere ihtiyaç artıyor. İnanıyoruz ki hastanemiz bünyesinde yapılmayan hiçbir işlem veya hasta sevkine yol açabilecek hiçbir sebep kalmayacak” dedi.

"Hastanemizde Aferez Trombosit Cihazını kurduk"

Hastanede yıllık yaklaşık olarak 13 bin ünite kan ürününün kullanıldığını dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Çiğdem Akkuş ise “Hastanemizde çok hızlı bir şekilde gereken ve ömrü kısa olan ‘trombosit’ dediğimiz beyaz kan hücrelerinin elde edilip hastalara verilmesi için hastanemizde Aferez Trombosit Cihazını kurduk. Buradaki amacımız hastalarımız için trombosit ürününü en kısa sürede elde etmektir. Gönüllülerimizin verdiği kanı cihazdan geçirip ihtiyaç duyulan trombosit ürününü kendi hastalarımızda kullanacağız” diye konuştu.

"Yakınlarımı trombosit eksikliğinden dolayı kaybettim"

Gönüllü olarak kan bağışçısı olan vatandaş da birkaç yakınını trombosit eksikliğinden dolayı kaybettiğini belirterek, “10 gün içerisinde vücudum tekrar kendini yeniliyor ve hiçbir zararı yok. Aynı zamanda hastaya da çok faydasının olduğuna inandığım için bağışçı oldum” şeklinde konuştu.