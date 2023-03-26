Van’ın İpekyolu ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişi, avladıkları 8 kınalı keklikle birlikte jandarmaya yakalndı.

İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetlerinde 1 araçta arama yaptı. Yapılan arama kaçak avlanmış 8 kınalı keklik ile kafeslere el konulurken, şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.