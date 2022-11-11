Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizesinde Van Valiliği koordinesinde kadınlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen eğitimde İş Sağlığı Eğitmeni Sibel Akman Dicle tarafından kadınlara iş hayatı, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri, korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, iş yeri temizliği ve düzeni konuları anlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

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