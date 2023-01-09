Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Hotel, 21 Ocak Cumartesi günü kadınlar için matine düzenliyor.

Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Hotel, 21 Ocak Cumartesi günü kadınlar için matine düzenliyor.

Kadınların güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla 21 Ocak Cumartesi günü ‘Kadınlar Matinesi’ düzenleyeceklerini belirten Double Tree By Hilton Van Hotel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, “Sesi ve sahnesi ile tüm Vanlıları kendine hayran bırakan Samy Ertan, Vanlı kadınları stresten arındıracak ve eğlenceye doyuracak bir program ile yine tüm sevenlerinin karşısına çıkacak. 7’den 70’e herkesin beğeneceği program iş kadınlarından ev kadınlarına kadar tüm Vanlılara hitap edecektir. Kadınlarımız, cumartesi günü Samy Ertan özel programı ile eğlenceye doyacaktır” dedi.

21 Ocak’ta İstanbul matinelerini aratmayacak kalitede olacak matine için adresin Hilton Van olduğunu belirten Angün, bilgi ve rezervasyon için 0532 111 1349-0530 171 0788 veya 0432 227 0 227 nolu telefonların aranmasının yeterli olacağını söyledi.