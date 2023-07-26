Van Büyükşehir Belediyesince ‘Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’nın 2023 Van İl Eylem Planı bünyesinde Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ‘Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları Toplantısı’ yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapılan toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin paylaşımı ve planlanan ortak çalışmalara ilişkin öneriler konuşuldu.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.