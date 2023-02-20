Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 525 paket sigara, 120 adet cep telefonu ve 172 adet ilaç ele geçirilmiştir. Ayrıca 6114 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı (kopya düzeneği) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 4 olayda 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.