Van’ın Erciş ilçesinde kaçak avladığı kekliklerle yakalanan 1 kişiye, 49 bin 219 lira ceza uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı DKMP Erciş Şefliği ve Erciş İlçesi Pay Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan arama araç içerisinde 4 kınalı keklik ile tahta kafesler ile ve çok sayıda tuzaklama malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler ile tahta kafesler DKMP ekiplerine teslim edildi. Şahıs hakkında ise 23 bin 619 TL idari para cezası ve 25 bin 600 TL tazminat kararı alınacak.