Van Büyükşehir Belediyesi, inşaat sezonun başlamasıyla hafriyat ve inşaat yıkıntılarının belirlenen alanların dışına dökülmemesi için denetimlerini sıkılaştırdı.

Daha temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, şehirde hafriyat ve inşaat yıkıntılarının gelişi güzel dökülmemesi için yoğun bir mesai harcıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları tek tek denetliyor.

2 araç ve 3 personel ile 7/24 denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezi ve göl çevresine hafriyat dökenlere ağır cezalar veriyor. Hafriyat denetimleri ile birlikte görüntü, su ve toprak kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Ekipler, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için kentteki hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle takip ediyor.