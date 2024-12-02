Van’da kaçak avlanan 4 şahsa ait 2 adet av tüfeğine el konulurken, 22 bin lira idari parası caza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekiplerinin koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İl Şube Müdürlüğü personelleri tarafından hafta sonu yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 50 avcı kontrol edilmiş, kaçak avlanma yapan 4 şahıs hakkında tutanak düzenlendi. Kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet av tüfeğine el konulurken, şahıslar hakkında 19 bin 216 TL idari para cezası ve 2 bin 800 TL tazminat kararı alındı.