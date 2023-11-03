Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslek hastalığı için sağlık kurulu raporu düzenlemekle yetkilendirilen İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine 4 ayda en çok bel ve boyun fıtığı olan hastalar başvurdu.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni özellikli birimler hizmet vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 4 ay önce hastane bünyesinde açılan İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği ile hastalar il dışına gitmeden yaşadıkları şehirde hizmet alabiliyor. İş ve meslek hastalıkları uzmanları, çalışan vatandaşın sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunuyor. Bu çerçevede Van’daki hizmet süresince polikliniğe şu ana kadar başta bel ve boyun fıtığı olanlar ile mesleki astımı olanlar başvuruda bulundu.

“İş ve meslek hastalıkları uzmanına yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin hem eğitim verecek hem de uzman hekim yetiştirecek bir statüye kavuştuğunu belirtti. Son dönemde Van’da daha önce olmayan hekimlerin bünyelerinde hizmet vermeye başladığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bunlardan bir tanesi de iş ve meslek hastalıkları uzmanıdır. İlimizde iş yerlerinde çeşitli mesleklerde çalışan bireylerin iş yeri hekimleri tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra muhtemel bir hastalıktan şüphelenildiğinden mutlaka iş ve meslek hastalıkları uzmanına yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Poliklinik ilimizde henüz yeni olduğu için çok bilinmiyor. Ancak böyle bir imkanın olduğunu tüm iş yeri hekimlerimizin iş yeri çalışanlarının bilmesini istiyoruz” dedi.

“Polikliniğiniz çok bilinmiyor”

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. İlke Karabağ, iş ve meslek hastalıkları uzmanlığının; göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı ana bilim dallarının ortak yan dalı uzmanlığı olduğunu hatırlattı. Dr. Karabağ, “Meslek hastalığı, kişinin çalıştığı işin niteliğinden dolayı ya da tekrarlayan bir sebeple oluşan hastalıklardır. Bunlar geçici ya da kalıcı hastalıklar olabiliyor. Bölgede yeni kurulan bir bölüm olduğu için şu an için aslında çok bilinmiyor. Biz bunu gelen hastalarımıza, diğer poliklinikteki doktor arkadaşlarımıza sık sık hatırlatıyoruz, anlatıyoruz. Daha çok kas iskelet sistemine yönelik, bel fıtığı ve boyun fıtığı oluşan ya da yaptığı iş sırasında şiddetlenen hastalar başvuruyor. Diğer taraftan radyasyonla çalışan ve bunun sonucunda kanser olan hastalar, mesleki astımlar yine aynı şekilde kliniğimize başvurdular. Bizlerde bunlarla ilgili raporlarını düzenledik” diye konuştu.

“Öncelikle iş yeri hekimlerine başvurmalılar”

Çalıştığı ortam nedeniyle şikayetleri oluşan ya da artan kişiler öncelikle iş yeri hekimlerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Karabağ, “İş yeri hekimleri de gerekli kontrollerini yaptıkları zaman bize sevkini yapabiliyorlar. Ama sadece bu şekilde de değil, bireysel olarak da bize başvurabilirler ya da başka bir polikliniğe gittikleri zaman oralardan da bize yönlendirilebilirler. Biz geldikleri zaman hastanın muayenesini yapıyoruz. Ona göre mesleki anamnezini ve hastalık anamnezini alıyoruz. Ona göre de raporumuzu düzenliyoruz. Meslek hastalığı olduğunu düşünen kişinin mutlaka polikliniğinize bekliyoruz” şeklinde konuştu.