Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde kentteki kamu/kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen gençlere yönelik “İş Hayatına Uyum” semineri düzenlendi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde kentteki kamu/kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen gençlere yönelik “İş Hayatına Uyum” semineri düzenlendi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen seminerde, ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerin müstafi olarak devlet memurluğundan ayrılma risklerini engellemek, yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak, çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, iş hayatlarına bilinçli başlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Seminer İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri Birim Sorumlusu Taner Timür tarafından gerçekleştirildi.