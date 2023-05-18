Van’da 11’incisi düzenlenen İnşaat Yapı ve Emlak Fuarı ile Yenilenebilir Enerji Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Ortadoğu’da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen ’Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, STK başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından katılımcılar, stantları tek tek gezerek firma yetkililerine hayırlı kazançlar dilediler.

Fuarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, Van’ın artık bir fuar şehri haline geldiğini ifade ederek, “Biz artık sektör anlamında kaliteli bir katılımla fuarlarımıza devam ediyoruz. İnşaat sektörlerinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tek inşaat ve yapı fuarı. Enerji bazında ise Türkiye’nin beş şehrinde yapılan fuarlardan biri. 80 stantta 150’nin üzerinde marka sergileniyor. Türkiye’nin değişik illerinde üretim yapan, inşaat tedarikinde bulunan ve aynı zamanda bayilik anlamında bölgede çalışan markamız burada bulunuyor. 4 gün devam edecek olan fuarımız Ortadoğu ekseninde yeni bir buluşma noktası haline geldi” dedi.

Fuara katılımın memnuniyet verici olduğuna da değinen Uygun, “Fuarımıza İran başta olmak üzere bu yıl Irak’ın değişik şehirlerinden ciddi bir katılım söz konusu. Artık sektör ziyaretçisini fuarlarımıza taşıyoruz. Bunun yanında fuarımızda Ağrı, Hakkari, Bitlis gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge şehirlerinden alım heyetleri yer alacak. Biz sektöre paydaş olan tüm birimleri, kurumları fuarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise Van’ın fuarlarla anılan bir şehir olduğunun altını çizerek, “Van, Türkiye’de en fazla fuar yapan altıncı şehir oldu ve artık marka fuarlar yapmaya başladı. Bu anlamda gururluyuz. Bugün de 11’inci inşaat fuarımız ile yenilenebilir enerji fuarını açtık. Pazar gününe kadar açık olan fuarımıza şu anda kadar yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir taleple karşılaştık. İnşallah bunu büyüterek devam ettireceğiz” diye konuştu.