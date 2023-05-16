21 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 11’incisi gerçekleşecek olan fuarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden İpekyolu Expo Fuar AŞ Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, Van’ın Ortadoğu’ya açılan kapı konumunda olduğunu belirtti. Özellikle İran, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerine kara, hava ve demir yolu bağlantısı olmasının Van’ı ticari anlamda cazip bir pazar haline getirdiğine dikkat çeken Karaer, “Van, bulunduğu coğrafik konum itibariyle hızla gelişmekte, beraberinde inşaat, yapı ve gayrimenkul sektörünün de parlayan yıldızı haline gelmektedir. Ayrıca inşaat ve yapı sektörünün beraberinde 67 sektörü direkt etkilemesi ve lokomotif görevi görmesi nedeniyle fuarımız tüm paydaşlarca desteklenmektedir. Gerek katılımcılarımızı ve gerekse profesyonel ziyaretçilerimizi bölgemizin ve ülkemizin inşaat potansiyeli ile fırsatları hakkında bilgilendirmek, dikkatleri bölgenin bakir inşaat ve enerji potansiyeline çekmek, bu alanlardaki emlak sektörünün avantajlarını tanıtarak, firmalarımızın karlılığı ve reelde cirolarını artırmaları hedeflenmektedir” dedi.

Enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde yenilenebilir enerjinin önemine değinen Karaer, “Van Gölü Havzası’nın; güneş enerji santrali (GES) ile Türkiye’deki günlük elektrik tüketimin yüzde 30’unu karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerji sektöründe son ürün ve teknolojilerinin sergileneceği ‘Solarvan Yenilenebilir Enerji Fuarı’ bölgede ihtiyaç haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Fuarda ayrıca ‘İnşaat Çevre ve Enerji Zirvesi’nin de gerçekleşeceğini belirten Karaer, “İnşaat Yapı ve Emlak Fuarı’ ile ‘İnşaat Çevre ve Enerji Zirvesi’ tüm sektör paydaşlarınca desteklenmektedir. Bunun yanında fuara katılan firmalara KOSGEB tarafından yüzde 60 destek sağlanmaktadır. Fuara yurt içinin yanı sıra İran ve Irak başta olmak üzere yurt dışından da katılımcı bekliyoruz. Bu duygularla bölgedeki tüm inşaat sektörü paydaşlarını, ilgili tüm kamu kurumlarını ve inşaat yapı ile ilgili tüm birimleri fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.