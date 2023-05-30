Van’da inşaat halindeki Tıbbiye Camii’nin kubbesinde izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Van YYÜ kampüsünde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren Tıbbiye Camii ve Külliyesi’’nin kubbesinde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kubbenin izolasyonu sırasından çıkan yangına alevler kısa sürede büyürken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği’nden 3 itfaiye aracı ile üniversitenin itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangının büyümeden söndürüldü. Geçen yıl ekim ayında kubbe izolasyonu sırasında 2 gün arayla 2 kez yangın çıktı. Çıkan yangında kubbe büyük çapta maddi zarar gördü.

Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimari tarzlarını muhteva eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.