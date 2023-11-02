Van’da bir inşaatın betonu döküldüğü sıra balkon kalıbının çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde ki bir inşaatta meydana geldi. Bir inşaatın betonu döküldüğü sıra balkon kalıbının çökmesi sonucu 2 işçi altına kaldı. Göçük altına kalan 1 kişi yara almadan kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ve Uusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altından çıkartılan yaralı A.Ş., ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.