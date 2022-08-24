Van’da Yunus Hakverir isimli öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimler ile hayat kurtardı.

Van’da Yunus Hakverir isimli öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimler ile hayat kurtardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi tarafından okullarda yaşanabilecek durumlara müdahale edebilmeleri amacıyla öğretmenlere verilen ‘ilk yardım eğitimleri’ olumlu sonuç verdi. Van’dan Çatak’a doğru giden Yunus Hakverir isimli öğretmen, yolda motosikletiyle kaza yapan birinin köylüler tarafından minibüse alınmaya çalışıldığını gördü. Hemen aracından inen Yunus Öğretmen, ilk yardımcı olduğunu ifade ederek yaralıya dokunmamalarını sağladı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Yunus Öğretmen, yaralının minibüsle değil ambulans ile hastaneye ulaşmasını sağlayarak, kalıcı bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalmasının önüne geçti.

Kazayla ilgili açıklamada bulunan öğretmen Yunus Hakverir, “Eşimle birlikte araçla Çatak yolunda geçerken yolun kenarında kalabalık köy minibüsü durmuş, bir yaralıyı kaldırıp araçla hastaneye götürecekler. Hemen durdum ve olay yerine gittim. İlkyardımcı olduğumu söyleyip, kalabalığı önce dağıttım. Sonra yaralıya yapmam gereken ilk yardım müdahalesini yapıp, ambulansla Van’a götürülmesini sağladım. Hastanede kontroller sonucu yaralının omurga kemiğinin birkaç yerinde kırık çıkmış. Ameliyata alınan hasta daha sonra sağlığına kavuştu. Eğer ben o müdahaleyi yapmamış olsaydım; köylüler omurgası kırık yaralıyı iki büklüm taşıyıp araçla hastaneye götüreceklerdi ve sonucunda yaralı şimdi belki sakat kalmış olabilirdi” dedi.

Motosikletiyle kaza yapan Özkan Tuçay isimli vatandaş ise arkadaşlarıyla birlikte planladıkları gezi için Çatak’a giderken kaza yaptığını belirterek, “Arkadaşlar çok suratlıydı. Ben de onlara yetişmek için hız yaptım ve tam virajı dönerken biran motorun kontrolünü kaybettim. Motorla takla atarak taşlık olan yol kenarına sırt üstü düştüm. Allah’tan kaskım vardı ama sırtımı çok sert çarpmıştım. Bilincim yerindeydi. O esnada yoldan geçen köy minibüsü durdu ve inenler beni taşıyıp hastaneye götürmek istediler. Sonra sarı tişörtlü biri ‘ben ilk yardımcıyım’ dedi ve herkesi dağıttı. Minibüsü gönderdi ve bana yaklaştı. Onu görünce vallahi ben kurtuldum dedim. Çünkü hiç kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bilen birini görünce kesinlikle kurtulacağımı hissettim. O kadar sıcakkanlı ve o kadar güzel konuşuyordu ki üzerimdeki korkular bir anda gitti. Kendimdeydim her şeyi anlıyor ve duyuyordum. Sonra arkadaşıma yüksek sesle hemen ambulansı ara dedi ama şebeke çekmiyordu. ‘Motosiklete bin şebekenin çektiği bir yere git’ dedi. Arkadaş hemen gitti. İlk yardımcı hala benimle konuşuyordu. Saçlarımı ıslatıp serinlememi sağlıyordu. Yarım saat geçtikten sonra ambulans geldi ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüm. Yapılan tetkikler sonucunda omurgamın kırık olduğu ve hemen ameliyata alınmam gerektiği söylendi. Allah’tan ilk yardımcı bana müdahale etti yoksa köylüler beni kırık omurgayla araca bindirip hastaneye götürselerdi, kim bilir belki sakat kalmıştım. O gün çok şanslıydım. Çünkü işi çok iyi bilen bir ilk yardımcı vardı. Allah Yunus Hakverir öğretmenden razı olsun. Şimdi yürüyorsam onun sayesinde yürüyorum” ifadelerini kullandı.