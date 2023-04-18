Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Türkiye’de çok nadir merkezde bulunan 10 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezi hizmet vermeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin sağlık üssü olma yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaları tedavi eksikliğinden dolayı il dışına göndermek zorunda kalmamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çocuk palyatifin değerli bir merkez olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Çocuk palyatif hem hasta hem de aileleri için çok değerlidir. Bu hastalar, çocuk yoğun bakımda uzun süre kaldıktan sonra taburculukları planlandığında eve yürüyerek gidebilecek hastalar değildir. Bu tür hastaları eve göndermeden önce bir tür rehabilitasyon sürecine tâbi tutmamız gerekiyor. Yetişkinler için uzun süredir sürdürdüğümüz palyatif bakımını çocuk hastalar için de başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Çok az merkezde çocuk palyatif bakım merkezi bulunmaktadır”

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Edin Botan ise çocuk yoğun bakımdaki hastaların daha sonraki uzun süre tedavileri için palyatif merkezinin rehabilitasyon yeri olarak tanımlandığını belirterek, “Türkiye’de çok az merkezde çocuk palyatif bakım merkezi bulunmaktadır. Bunlardan biri de çocuk yoğun bakımımızın alt birimi olarak açmış olduğumuz palyatif yoğun bakımıdır. Çocuk palyatif yoğum bakımların ağır derece nörolojik ve sistem bozukluğu olan hastaların hem aileleriyle vakit geçirmeleri hem de eve gitme pozisyona gelmeleri gerek yerler olarak tasarlanmıştır” diye konuştu.

Daha önce yoğun bakımda tedavi gören çocuğuyla pek ilgilenmediğini ifade eden Rahime Taşdemir isimli hasta yakını da sonrasında palyatif merkezine alınarak tedavisine devam edilen çocuğuyla daha fazla ilgilendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.