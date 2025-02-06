Van’ın Gevaş ilçesindeki Doruklu mezrasında bir öğretmen ve iki öğrencili okulda eğitim başladı.

Daldere Mahallesi’ne bağlı Doruklu mezrasında iki yıldır tek başına eğitim alan 8 yaşındaki Zilan Patır, bu yıl okula başlayan yeni arkadaşıyla eğitim hayatına devam ediyor. Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafede bulunan Daldere Mahallesi’ne bağlı Doruklu mezrasında iki yıldır tek öğretmen ve tek öğrenci ile eğitim yapılırken bu yıl öğrenci sayısı ikiye çıktı.

Daldere bölgesinde 7 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını aktaran Cihan Yakut isimli öğretmen, "Bu mezrada benim üçüncü senem. Daha önce tek öğrencim vardı. İki yıl boyunca okula tek başına gelip gitti. Bu sene Barış Arvas, birinci sınıfa başladı. İki öğrencim de çok zeki ve ikisini de çok seviyorum" dedi.

Doruklu mezrasının Van’a 80 kilometre uzakta olduğunu belirten Yakut, "Çok zorlu şartlarda görev yapıyoruz. Daldere bölgesindeki birçok köyde internet ve şebeke yok. Ulaşım zor. Birilerinin artık sesimizi duyması ve yardım etmesi gerekiyor. Hem çocukların eğitimi için hem vatandaşlar için internet ve şebeke lazım. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Okulumuz köye uzak olduğu için daha önce sosyal medya üzerinden bir konteyner çağrısında bulunmuştum. Ankara’da bir polis memuru ekibiyle birlikte bize bir konteyner gönderdi. Ben polis memuru ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eğitime verilen önem için buradayız. Biz olmasak buraya pek kimse gelmez. Hem elektrik hem şebeke hem ulaşım sıkıntımız inşallah son bulur" ifadelerini kullandı.

Bu sene üçüncü sınıfa başladığını belirten 9 yaşındaki Zilan Patır ise "İki yıl boyunca tek başımaydım. Artık bir arkadaşım var. Onunla çok iyi vakit geçiriyorum. Büyüyünce ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

Birinci sınıfa başlayan Barış Arvas da, "Zilan arkadaşımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.