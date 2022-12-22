Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont dağıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont dağıtımı yapıldı.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler esas alınarak belirlenen ve sokakta çalışan çocukların yoğun olarak eğitim gördüğü bir okuldaki çocuklara, İstanbul’daki gönüllülerin desteğiyle kışlık mont ve bot dağıtımı yapıldı. Çocukların etiketlenmemesi amacıyla gerekli hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğu ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından koordine edilen etkinlikte çocukların sevinci görülmeye değerdi.