Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla iftar öncesi, lokanta ve restoranlarda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle halk sağlığı konularında denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle iftar saatine yakın yoğunluğun arttığı işletmeleri denetleyen ekipler, mutfak temizliği, gıdanın saklama şartları ve kullanılan gıda malzemelerinin uygunluğunu detaylı bir şekilde kontrol etti. Gıda mühendisleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen standartlarını ve yemeklerin hazırlanma şartlarını incelerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda güvenliği konusunu titiz bir şekilde denetledi.

Denetimlerde bazı işletmelere uyarılar yapılırken, ciddi eksiklikleri tespit edilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.