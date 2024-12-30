Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerini daha etkin hale getirmek için önemli düzenlemeler yaptığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni hasta yönlendirme sistemi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu sistem sayesinde hastalar, aile hekiminden başlayarak hastaneye veya sağlıklı yaşam merkezine kadar tüm sağlık hizmetleri sürecini daha iyi anlayabilecekler. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle aile hekimlerinin yetkileri artırıldı. Artık aile hekimleri; kalça ultrasonu, akciğer grafisi ve basit kan tahlillerini doğrudan talep edebilecek. Böylece hastalar, bu işlemler için ikinci basamağa yönlendirilmeden doğrudan hizmet alabilecek.

“Antibiyotik yazım oranları düştü”

Konuya ilişkin konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun; birinci, ikinci ve üçüncü basamağın bir bütün halinde çalışmasını sağlamak amacıyla çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini belirtti. Yeni düzenlemelerle birlikte aile hekimlerinin kronik hastalık takibini artırdıklarını ifade eden İl Müdürü Tosun, “Ayrıca akılcı ilaç uygulamaları sayesinde antibiyotik yazım oranları düştü ve ilaç kullanımında daha dengeli bir süreç sağlandı. PPI ve Nonsteroid Antiinflamatuvar gibi ilaçların yine ortalamalarına yakın bir şekilde yazıldığını hep beraber gözlemledik. Ödeme yönetmeliği değiştikten sonraki asıl amaç kronik hastalık takiplerini arttırarak ve kişilerin hastalanmadan ikinci ve üçüncü basamağa ihtiyaç olmadan tedavi edici sağlık hizmetlerini herhangi bir ihtiyacı oluşmadan sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamaktı. Sağlık Bakanlığımızın son dönemde yaptığı düzenlemeyle artık birinci basamakta yapılan takip ve tedavilerin ikinci basamağa entegrasyonu sağlandı. Bu şekilde birinci basamakta yapılması gereken, takip edilmesi gereken bazı tetkik, ultrason, röntgen gibi işlemler artık ikinci basamaktaki herhangi bir doktora muayene olmadan direkt birinci basamaktan yapılan istemlerle çekilebilecek” dedi.

“Hasta yoğunluğunun önüne geçilecek”

Her bebeğe yapılması gereken kalça ultrasonu taramaları artık aile hekimleri tarafından talep edilebileceğini dile getiren Tosun, “Hasta ikinci basamağa yönlendirilip ikinci basamakta gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar hasta birinci basamağa dönüyordu. Bu da ikinci ve üçüncü basamakta gereksiz bir hasta yoğunluğuna neden olmaktaydı. Artık karşı ultrasonu, basit akciğer grafisi, basit kan tahlilleri gibi tetkikleri direkt birinci basamaktaki aile hekimi takip etmek istediğinde istemlerini yapabilecek. Bu da hastane sistemlerine düşecek. Hastanede herhangi bir hekime uğramadan direkt ilgili görüntüleme ünitelerinde veya laboratuvarlara gidip kan vermeleri direkt aile hekimlerinin ekranlarına düşecek. Bu şekilde ikinci ve üçüncü basamaktaki yoğunluğu da bir nebze azaltmak ve aile hekimlerinin de takiplerini daha net bir şekilde sistem üzerinden yapmasını sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

“Sağlık tamamen bir bütün haline gelecek”

Sağlık Bakanlığı’nın temel hedefinin hastaları hastalanmadan takip etmek olduğunu belirten Dr. Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine birinci basamaktan muayene olan hastaların ikinci ve üçüncü basamağa sevk edildiğinde hekimin ne düşündüğüne dair bilgi notları sisteme işlenebilecek. Bu da ikinci, üçüncü basamağa giden hastayı direkt ne amaçla sevk edildiğini ikinci, üçüncü basamaktaki hekimlerimiz ekranlarında görebilecekler. Bu şekilde sağlık tamamen bir bütün haline gelecek. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaktaki hekimler daha işbirliği halinde çalışıp hastalara daha faydalı olabilecekler. Bu yeni dijital entegrasyonla İnşallah hastanelerimizin de yoğunluğu bir miktar azalacak. Birinci basamakta yapılan takipler de daha kaliteli daha efektif hale gelecek. Amacımız Sağlık Bakanlığı olarak insanları hastalandırmadan, sağlıklı bir şekilde takip ve tedavilerini yapıp, tedavi edici sağlık hizmetlerine ihtiyacı olmadan sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamaktır.”