Türkiye’nin en doğusundaki kenti Van’da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye’de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. 3 bin 755 kilometrekarelik yüz ölçümü ve bin 646 metrelik rakımı ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük, sodalı ve tuzlu özelliği olan Van Gölü’nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünüyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında kiraladıkları tekne ile Van Gölü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ediyor.