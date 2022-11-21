Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 5607 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda; bin 70 paket sigara, 942 adet cep telefonu, 705 adet cep telefonu aksesuarı (kulaklık, kablo, şarj aleti vb.), 2 bin 459 adet uyuşturucu hap, 188 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM bünyesinde ise 46 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olayda 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.