Van’ın İpekyolu ilçesinde el yapımı doğal çikolata üretimi yapan girişimci kadınlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de istihdama destek oluyor.

İpekyolu ilçesinde 2022 yılında bir araya gelen 8 girişimci kadın, kurdukları kooperatifle katkısız ve koruyucu içermeyen doğal çikolata üretimine başladı. Ürettikleri çikolataları sosyal medya ve satış noktaları üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran kadınlar, desteklerle büyüyen işletmelerinde ürün yelpazelerini genişletmeye devam ediyor.

"Kurumsal bir yapıya kavuştuk"

Konuya ilişkin konuşan işletmeci Perihan Duman, yerli üretime önem verdiklerini ve bu alandaki faaliyetlerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Duman, "2021 yılında çıktığımız bu yolda, 2022 yılında kooperatifleşerek daha kurumsal bir yapıya kavuştuk. Üretim sürecimizde katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan, tamamen doğal içeriklerle günlük taze çikolatalar hazırlıyoruz. Şu an 10’dan fazla ürün çeşidimiz var ve her geçen gün yenilikler eklemeye çalışıyoruz. Açtığımız işletmemizde hem üretim yapıyor hem de doğrudan satış gerçekleştiriyoruz. Valilik tarafından tahsis edilen satış noktaları sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulduk. Bunun yanı sıra, sosyal medya hesaplarımızdan da sipariş alarak farklı bölgelerdeki müşterilerimize ulaşıyoruz. Kurumlara, perakende müşterilere ve özel günler için kutu ya da kilo bazında satış yaparak büyümeye devam ediyoruz" dedi.