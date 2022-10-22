Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yazar Dr. Senai Demirci’nin katılımıyla "Gençlik ve Medeniyetimiz" konulu söyleşi düzenledi.

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yazar Dr. Senai Demirci’nin katılımıyla "Gençlik ve Medeniyetimiz" konulu söyleşi düzenledi.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yazar ve TV programcısı Dr. Senai Demirci’nin katılımıyla söyleyişi ve imza günü düzenledi. Programda açılış konuşması yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür ve sanat gibi etkinlikleri de gerçekleştiren bir belediye olduklarını belirtti. Başkan Say, düzenlenen söyleyişinin faydalı olmasını diledi.

Böylesi bir söyleyişi düzenleyen ve kendisini Van’a davet eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür eden yazar ve TV programcısı Dr. Senai Demirci ise konuşmasında gençlere, anne ve babalara tavsiyelerde bulundu. Dr. Demirci, “Ne yapıp ediyorsanız bugünü zenginleştirin. Sen içinde güzel olduğunda bugün de güzel olur. Bugünü güzelleştiremeyenin yarını gelmez. Ne yaparsak bugün yapalım. Böyle olursa bütün problemlerimiz, bağımlığımız, umutsuzluğumuz çözülüyor” diye konuştu.

Konuşmasını Bediüzzaman Said Nursi’nin bir sözüyle sürdüren Demirci, şunları söyledi:

“’Bir çekirdeğin kabuğunu dışarıdan kırdığınızda onu çürütürsünüz.’ İşte evladımız da böyle bir şeydir. Kendi içinde bir cevher saklar. Bu yüzden çiftçinin yaptığını yapacaksınız ve bakımını yaparak yetiştireceksiniz. Öyle ki, ‘İyi ki annem, iyi ki babamsın’ dedirtecek bir bakım ortaya koymalısınız. Kararına gelince de kendi kabuğunu çatlatmasıdır. İçindeki cevheri de bugün, yarın, hemen ve ya sonra çıkarır kararını ise ona bırakıyoruz.”

Soru cevap bölümün ardından devam eden söyleşi, Başkan Say’ın plaket takdimiyle son buldu. Yazar Dr. Demirci, söyleşi sonunda okurlarının kitaplarını imzaladı.