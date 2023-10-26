Van Büyükşehir Belediyesi, Aile Okulu Projesi kapsamında ’Geçmişten Günümüze Ailemiz’ konulu konferans düzenledi.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin işbirliğiyle Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda ’Geçmişten Günümüze Ailemiz’ konulu konferans verildi. Konferansa Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Prof. Dr. Halis Aydemir, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Konferansta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, geçmişten günümüze aile kurmanın ve aile hayatının önemini anlattı. Ailenin İslam’daki önemini ayet ve hadislerle anlatan Aydemir, konferansta ayrıca çocuk yetiştirme, ailede çocuk, ailede kadın ve erkeğin sorumluluklarına da değindi.

Yoğun bir katılımın olduğu konferansın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek katılımlarından dolayı Aydemir’e plaket takdim etti.