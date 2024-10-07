Van’ın Tuşba ilçesine gece avcılık yapan 2 şahsa 39 bin 406 TL idari para cezası uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki sazlık alanda gece avı yapıldığı ihbarı üzerine Tuşba Emniyet Müdürlüğü ekibi ile ihbar bölgesine gitti. Yapılan koruma kontrol çalışmalarında 2 kişinin av yaptığı tespit edilerek şahıslar hakkında tutanak düzenlendi. 1 adet havalı av tüfeğine el konulurken şahıslara 39 bin 406 TL idari para cezası verileceği belirtildi.