Van’da polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı

Van’da polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 Euro, 2 bin 555 Türk Lirası, 4 bin 500 gram gümüş külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam etmektedir" denildi.