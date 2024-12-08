Van’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Türkiye’de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Van’ın İpekyolu ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü’ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler görenleri hayran bırakıyor.

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Gün batımısırasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün Van Gölü’ne yansıması görenleri büyülüyor.