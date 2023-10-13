Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından merkez ve tüm ilçelerde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Van AFAD, merkez ve 13 ilçede eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Atatürk Lisesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Uçkan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, AFAD personelleri ve öğrenciler katıldı. İlk olarak uzman personeller tarafından deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler, uzman personeller tarafından verilen bilgiler doğrultusunda senaryo gereği deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem sırasında çök, kapan, tutun yöntemiyle sıraların yanına eğilen öğrenciler, daha sonra okuldan tahliye edilerek en yakın toplanma alanına ilerledi. Senaryo gereği yaralı bir kişinin indirilmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ‘13 Ekim Deprem Risk Azaltma Günü’ çerçevesinde böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilimizdeki tüm okullarımızda aynı anda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sadece burada kalmayacak. Eğitim öğretim süresi boyunca biz bunları gerçekleştireceğiz. Her okula gideceğiz. Yani dokunmadığımız, gitmediğimiz hiçbir sınıf kalmayacak. Gerçekten büyük bir özveri, büyük bir eğitim, aynı zamanda bizler değil öğretmenlerimizle gerçek anlamda bu konuda ne kadar kendilerini geliştirdiklerini, bu konuya ne kadar sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler” dedi.

Tatbikat çerçevesinde bin 600 öğrencinin tahliyesinin 2 dakika 40 saniyede gerçekleştirildiğini aktaran Ulutaş, “Bu da gerçekten muazzam bir süre. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin bu ile bu işe göstermiş oldukları ilgiden kaynaklıdır. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden öğrenciler ise AFAD ekiplerine teşekkür ettiler. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depreme Hatay’da yakalandığını belirten Hayat Aygen isimli öğrenci de, “Orada depreme hazırlıksız yakalandık. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu nedenle bu tür etkinlikler çok önemlidir” diye konuştu.