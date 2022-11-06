PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van’da “Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzman Jandarma 7’inci Kad. Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerine bağlı 460 personelden oluşan 40 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van’da 460 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu başlatıldı.

İstanbul’da esnafı şoke eden hırsızlık kamerada: Ellerini yıkamaya gidince lavaboyu yerinde bulamadı

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