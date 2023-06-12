Van’ın merkez Edremit ilçesinde hayata geçirilen ve büyük ilgi gören ‘Endülüs Okuma Projesi’nin ödül töreni yapıldı.

Edremit ilçesinde 2017 yılında öğrencileri kitaplarla buluşturan ‘Endülüs Okuma Projesi’ meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye’de 22 ilde, 53 ilçede ve 186 okulda yaygın bir okuma ağına ulaşan ve tamamen gönüllülük esası üzerine kurulan projenin ödül töreni yapıldı. İlçede bulunan Süphan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Edremit İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Ekinci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Erdem, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın göreve gelmesiyle kentte büyük bir okuma ve kültür hareketinin başlatıldığını belirtti. Bu sürede toplam 2 milyon adet kitabın dağıtıldığını ifade eden Kaymakam Erdem, “Eğitim, kültür sanat alanında çok büyük hamleler gerçekleştirdik. Kitap okuma programlarıyla tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Sadece Edremit ilçemizde 30 bin öğrencimize ulaştık” dedi.

Sosyal medyanın çocukları zehirleyen bir ortam olduğunu dile getiren Edremit İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Ekinci ise kitap okumanın da bunun panzehiri olduğunu söyledi. Ekinci, geçmişle gelecek arasına bir köprü kurmak için kitap okumak gerektiğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.