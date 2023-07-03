Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda elektronik sigara ve fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 45 adet elektronik sigara, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 18 adet dolu kartuş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 2 olay çerçevesinde 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.