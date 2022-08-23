Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce durumundan şüphe edilen 1 araç ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.