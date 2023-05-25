Van’da bir otomotiv firması tarafından elektrikli arabalar için hızlı şarj istasyonu kuruldu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) marka araçların üretilmesinin ardından elektrikli şarj istasyonları da kurulmaya başlandı. Otomobil dünyasının artık elektrikli otomobiller üzerine yoğunlaştığını ifade eden Jautis Otomotiv Genel Müdürü Danyal Yıldız, tüm ülkede olduğu gibi Van’da da elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu kurduklarını söyledi. Özellikle son yıllarda dünyanın her yerinde otomobil satışlarının elektriklide yoğunlaştığına dikkat çeken Yıldız, “Ülkemizde de yerli otomobilimiz Togg çok popüler oldu. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin dağıtılması, ülkenin bütün illerinde satışı ve kullanılması popüler hale gelmeye başladı. Van’da da bu açığı biz gördüğümüz için üç yıl önce bir girişimde bulunduk. Hızlı şarj istasyonu kurup, elektrikli araç kullanıcılarına bu hizmeti sağlamayı planlamıştık. Bu çerçevede enerji ortaklığıyla Van’da ilk bağımsız hızlı şarj istasyonunu kurduk. Amacımız elektrikli otomobillerin hızlı şarj ihtiyaçlarını gidermektir” dedi.

Van’da daha önce belli noktalarda normal şarj istasyonlarının olduğunu belirten Yıldız, “Daha önce bir takım ortaklıklar neticesinde bazı akaryakıt istasyonlarında

ve özel bir otel önünde şarj istasyonları mevcuttu. Ancak bunlar AC şarj istasyonudur. Bunlar ev tipi şarj istasyonu olduğu için uzun sürede şarj etmektedir. Onlar 150 KW’lık bir otomobili yaklaşık 8-9 saatte şarj edebilirken, bizim kurduğumuz istasyonumuzda ise DS şarj ünitesi kullanılmaktadır. 8-9 saatte şarj olan otomobil, bu istasyonda yaklaşık 3 saat içerisinde tamamen şarj olmaktadır. Malumunuz bir otomobilin akaryakıt istasyonunda benzin ya da mazot alımı yaklaşık 10-15 dakika zaman alırken, elektrikli şarj istasyonlarında bu zaman daha uzundur. Bu da elektrik şarjlı araçların kullanımının hem yaygınlaşmasına engel oluyor hem de insanlar bu konforu bulamadıkları için elektrikli otomobilleri tercih etmiyorlar. Ancak hızlı şarj istasyonları bu aradaki farkı minimize etmeye çalışıyor. Elbette bundan daha hızlı şarj istasyonları da var. Daha çok yaygınlaşınca onlar da kurulmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda ev tipi şarj üniteleri hizmete sunacağız"

İhtiyaç olması halinde başka noktalara da hızlı şarj istasyonu kurabileceklerinin altını çizen Yıldız, “Bu arz taleple ilgilidir. Eğer Van’da daha fazla elektrikli otomobil satışına başlanırsa, biz elektrikli otomobilleri sokaklarda görürsek, yatırımımızı buna göre sürdüreceğiz. Bunun yanında yakın zamanda ev tipi elektrikli şarj ünitelerinin satışına başlıyoruz. Bireysel kullanıcılar isterlerse evdeki prizlerden, elektrik hattından kendi otomobillerini şarj etmek üzere bu aparatları bizden satın alabilirler. Bunu da en kısa zamanda hizmete sunmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

"Elektrikli otomobiller 35 oranında tasarruf sağlayacak"

Elektrikli otomobillerin diğer otomobillere oranla vatandaşın cebine yüzde 35’lik bir tasarruf sağlayacağını vurgulayan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ortalama bir litrelik benzine karşılık 10 KW’lık bir elektrik sarfiyatı hesap edilmiş durumda. Yani 150 KW’lık bir otomobilin şarjını hesapladığınızda yaklaşık bin TL’lik bir elektrik sarfiyatına tekabül ediyor. Bizler şarj olarak KW başına 7,40 TL hesaplıyoruz. Bin 100 TL’lik bir depo ile yaklaşık 400-500 kilometre yol gidilebiliyor. Biz bunu benzinle kıyasladığımızda bin 500- bin 600 TL’lik bir yakıt sarfiyatıyla aynı menzili gidebiliyorlar. Bu da yüzde 35’lik bir tasarruf demektir. Tabii şarj istasyonlarının hem teknolojileri geliştikçe hem de daha fazla alanda şarj istasyonları kuruldukça bu değerlerin de düşeceğini düşünüyoruz. Yani şarj istasyonlarındaki elektrik sarfiyatının maliyeti düştükçe tasarruf miktarı artacak ve bu da elektrikli otomobillerin satışını hızlandıracaktır.”