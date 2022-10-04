Van Valiliği koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, YYÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek ‘Eğitimde Sağlık Hareketi’ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Van Valiliği koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, YYÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek ‘Eğitimde Sağlık Hareketi’ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Edremit Uygulama Otelindeki toplantıya Vali Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, kaymakamlar, ilçe milli eğitim ve sağlık müdürleri ile sağlık personelleri ve öğretmenler katıldı. Projenin sunum eşliğinde tanıtımının yapılmasının ardından konuşan Vali Ozan Balcı, projenin çok önemli olduğunu belirterek, anaokulundan 6. sınıfa kadar tüm öğrencilerin taramadan geçirileceğini söyledi.

“Önemli olan sonuca varmak”

Örnek bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Aslında taramayı herkes yapıyor. Bu projeyi farklı kılan sonuç elde etmek. Çocuklarımıza ağız diş, görme, ortopedik, işitme, obezite, çölyak, Akdeniz anemisi ve romatizmal hastalıklarla ilgili taramalar yapılacak. Un, tuz ve şekerin dengeli kullanılması konusunda eğitim verilecek. Sağlık sorunu olan çocuklarımız tespit edilecek, sonuna kadar takip edilerek tedavileri yapılacak. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, en değerlilerimiz. Projede görev yapacak çok çalışkan diş hekimlerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Hastanelerimizde anında müdahale edebilecek teknik imkanlarımız çok iyi. Biz kendi çocuğumuza nasıl davranıyorsak bize emanet edilen çocuklara da aynı şekilde davranacağız. Örneğin dişle ilgili bir sorun tespit edildiyse, öğrenciye randevu alınıp ailesine bildirilecek ve takibi yapılıp, tedavi edilecek. Yani asıl amaç çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Böylece memlekete, millete, çocuklara, ülkemizin geleceğine katkı sağlamış oluruz. Görme, ortopedik anlamda da çok küçük dokunuşlarla çocuklarımızın yaşamını değiştirebiliriz. Eğitim demek, sağlık demek, insan demektir. Memleketini, milletini seven herkes bu projeyi sahiplenmeli” dedi.

“Örnek proje olacak”

Projenin kurulacak iyi bir sistemle başarıya ulaşılacağını dile getiren Vali Ozan Balcı, “Hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız. Öyle bir uygulayalım ki projemiz Türkiye’ye örnek olsun. Memleketin, milletin geleceğini hazırlayacak iki güzide sınıf el ele veriyorsunuz. Bizim görevimiz de sizlere destek vermek ve önünüzü açmak” ifadelerini kullandı.