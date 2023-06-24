Van Gölü’ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini

sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır" denildi.