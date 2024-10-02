Van’ın Gürpınar ilçesine inen domuz sürüsü cep telefonuyla kaydedildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi yakınlarına kadar sürü halinde hareket eden domuz sürüsü görüldü. Durumu fark eden öğrenciler, öğretmenlerine haber verip o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Domuz sürüsünü gören öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.