Van’da iş adamı Burhan Şen’in oğlu Gökhan Şen ile Asker İsmailoğlu’nun kızı Tülay İsmailoğlu, dillere destan bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katıldığı ve iki gün süren düğünde, davetliler gönüllerince eğlendiler. Yemek ikramının ardından gerçekleştirilen takı töreninde ise davetliler, yörenin gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde kapalı zarf usulü hediyesini takdim etti.

Binlerce kişinin halaya tutuştuğu düğün, gecenin geç saatine kadar sürdü.

Törende kısa bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş insanı Veysel Ürüm, kentin önde gelen iki ailesinin düğün törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “İlimizin iki önemli ailesi olan Şen ve İsmailoğlu ailelerinin mutlu gününe şahit olduk. Rabbim iki gencimiz Gökhan Şen ve Tülay İsmailoğlu’na bir ömür saadetler nasip etsin. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katıldığı törenimiz, gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde gerçekleşti. Ben bu manada katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İş adamı Necip Yağızer de Van’ın önemli iki ailesinin mutlu günlerine şahit olmanın gururunu yaşadığını belirterek, genç çifte bir ömür saadetler diledi.