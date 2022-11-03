Van’da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Van’da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Aişe-i Sıddıka Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen tatbikata; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de canlı bağlantı ile katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve öğrenciler, “Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı” yaptı.

Dışarı çıkan Vali Balcı ve öğrenciler, toplanma yeri olarak belirlenen noktada bir araya geldi.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Balcı, ülkenin deprem kuşağında yer alması sebebiyle tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Amaçlarının deprem sırasında yapılaması gerekenlerle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Balcı, "Van genelinde 683 Kur’an kursunda yaklaşık 25 bin personelimizle beraber bu tatbikata katıldık. Gayet güzel geçti. Deprem kuşağında olduğumuz için depremler oluyor. Önemli olan bunun tedbirlerini alabilmek. Bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerimizi arttıracağız" dedi.