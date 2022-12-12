Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 85 yıl hapis cezası bulunan 35 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 2 adet tabanca, 23 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da 4 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 24 adet fişek, 2 çift sahte plaka ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.