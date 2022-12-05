Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 23 kişi tutuklandı.

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 23 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet kamyon lastiği, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet boru kaynak makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet kılıç ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.