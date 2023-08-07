Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 16 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 62 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 200 litre kaçak mazot ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 19 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 adet tabanca, 4 adet fişek ve ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan vb. açık alanlarda yapılan denetimlerde; 142 şahıs, 71 araç ve 48 motosiklet sorgulanmış, toplam 5 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulanmıştır” denildi.