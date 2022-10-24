Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Organik Karakovan Bal Kesim Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Organik Karakovan Bal Kesim Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Van’da her yıl düzenlediği karakovan bal hasadı ile tüm bal severleri bir araya toplayan Şifa Bal, bu yıl da ‘10. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesim Festivali’ düzenledi. İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Şifa Bal sahibi Ömer Akbulak ve çok sayıda davetli katıldı.

Bal hasadının ardından bir açıklamada bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye’de balın yüzde 2,5’inin Van’da üretildiğini ifade ederek, “650 bin kovanımız olup, 850 çiftçimiz bu sektörde çalışıyor. Yaylalarımız güzel ve ballarımız organik. 2 ilçemiz hariç diğer bütün ilçelerimizde bal üretimimiz var. Devletin bal üreticilerine yönelik ciddi arı ve kovan desteği var. Bu sektör güzel bir sektör. Rakımımız güzel. Dağlarımız, ovalarımız, yaylalarımız huzur kokuyor. Artık yaylalarda eğlencelerin, festivallerin yapılması konusunda ciddi bir huzur ortamı hakim. Milletimizin de Van’ın şifalı ballarını yemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise Van’da 23 bin karakovan kovanının olduğunu belirterek, “İlimizde bu sene bal verimi iyi oldu. Bizlerde valilik ve büyükşehir belediyesi bünyesinde önümüzdeki yıl 11 milyon TL’lik bir proje sunduk. Yüzde 25 hibeli olan bu proje ile arıcılığı daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Ayrıca arı ve arı hastalığı ile ilgili de desteklerimiz devam ediyor. İnşallah Van balının hak ettiği yere gelmesi için hem coğrafi işaret alma anlamında hem de yaygınlaştırma anlamında bal değerini ortaya çıkaracak bir projemiz var. Bunları yaptığımızda ve tanıtımlarla Van balının hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şifa Bal sahibi Ömer Akbulak da, devletin her anlamda arıcıları desteklediğine dikkat çekerek, “Allah’a şükür hasadımız bu sene iyi geçti. Çiftçilerimiz devlet tarafından da iyi destekleniyor. Ben bu anlamda yetkililere teşekkür ediyorum. Bizden bir kere bal alan daimi müşterimiz oluyor. Buradan ülkemizin 81 iline balımızı gönderiyoruz” diye konuştu.