Tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhuriyetin 99. yıl dönümü Van’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan törenler, bugün Beşyol Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, “Türk milleti istiklalini ve istikbalini engelleyen, bağımsızlık ülküsü ve şerefine saldıranlara karşı kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle her şart ve ortamda, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde inanç ve kararlılıkla tek vücut, tek yürek olarak şanlı tarihimizden aldığı ilham ve milli birliğimizin gücüyle kahramanca mücadele etmiş, topraklarımızda aklı ve gözü kalanları hayal kırıklığına uğratmış, kurtuluş destanımızı şehit ve gazilerimizin canı ve kanıyla yazmıştır. Bu atılımları ve kazanımları yaşatmak, daha ileriye taşımak için bizlere önemli görevler düşmektedir. Bunun için gerekli olan güce, akla, birikime ve tecrübeye sahip köklü bir milletiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘Cumhuriyet düşüncede, bilgede, sağlıkta, güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister’ sözünü her daim anımsayarak, her şeyin en iyisini hak eden aziz milletimizin mutlu ve huzur içerisinde rahat bir şekilde yaşaması için yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, canla başla, hep birlikte el ele, omuz omuza çalışmalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların tekvando ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu.

Kutlamalara, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.