Van’da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadelenin görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması ile yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince NEFES-2 Operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde toplam 12 ayrı adreste yapılan aramada 6 milyon 102 bin adet sigara sarma kağıdı, 877,4 kilogram tütün, 429 bin 400 adet boş makaron, 38 bin 60 adet dolu makaron, 449 paket nargile tütünü, 620 paket sigara, 105 adet puro, 51 adet elektronik sigara, 51 paket pipo tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.