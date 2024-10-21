Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine eklenen yeni yatak ve kuvözlerle kapasitesini artırarak bölgenin önemli sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirdiği kapasite artırımıyla sağlık hizmetlerini daha da geliştirdi. Hastaneye eklenen yeni yatak ve kuvözlerle özellikle yenidoğan bakımında önemli bir aşama kaydedildi.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaneyi bölgenin ileri sevk merkezi yapmak için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kuvöz sayısını 64’ten 105’e çıkardıklarını belirten Sarıkaya, “Göreve geldiğimizden bu yana kuvöz sayısını aşamalı olarak artırdık ve şu anda 72 üçüncü basamak yoğun bakım kapasitesine ulaştık. İlimiz, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu bir yer olduğu için yenidoğan bebek sayımız da fazla. Şu anda hem kendi hastanemizin hem de bölgenin yenidoğan sevk merkeziyiz. Bu durumda neredeyse tüm sevkleri karşılayacak durumdayız. Hastanemizden de sevk oranları oldukça düşüktür” dedi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin oldukça hassas ve kritik alanlar olduğunu vurgulayan Sarıkaya, “Yenidoğan uzmanları, çocuk uzmanları alanında yetişmiş hemşire arkadaşlar, klinik destek uzmanları ve temizlik personeli hepsinin ayrı eğitimlerden geçirerek bu hizmeti sunmaktalar. Bu yüzden çok hassas, çok kritik alanlardır. Biz de hastane olarak tüm kuralları çok uygun bir şekilde uygulayarak, uygun bir ortam oluşturduk” diye konuştu.

Yenidoğan uzmanı Dr. Mahmut Çelik ise yeni açılan alanların bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek hastane yönetimine teşekkür etti.