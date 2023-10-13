Van’da "Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi" çerçevesinde 2022-2023 yıllarında 15 bin çiftçiye 170 milyon lira değerinde yüzde 75 hibeli buğday, arpa, yonca ve korunga tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle 15 bin çiftçiye 170 milyon lira değerinde yüzde 75 hibeli buğday, arpa, yonca ve korunga tohumu desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü sahasında düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Çiftçilerin üretimi için desteklerine devam edeceklerini ifade eden Vali Balcı, “Geçen sene aldığımız tohumla bu sene aldığımız tohumun toplam değeri 170 milyondur. Bunun 50 milyonunu Tarım ve Bakanlığımız verdi. 120 milyonun da belediyenin kaynaklarından sağladık. Devletin gerçek sahibi millete milletin kendi kaynaklarını vermiş oluyoruz. 300 bin dönüm alana sertifikalı tohum ekmiş olacağız. İnşallah sertifikalı tohum desteğimiz devam edecek. Korunga ve yonca alımı da gerçekleşecek” dedi.

Şu ana kadar yaklaşık bin 425 haneye 142 bin koyun verdiklerini de ifade eden Balcı, “Proje için Ziraat Bankası’yla görüştük. Kredi limiti desteğini 400 bin liraya çıkardık. Çiftçilerimiz koyunlarını alabilirler. Hedefimiz inşallah 10 bin aileye 1 milyon koyun vermektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.