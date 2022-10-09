Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) tarafından düzenlenen ‘Sağlık Kurumları Arası Video Yarışması’nda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci seçildi.

Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) tarafından düzenlenen ‘Sağlık Kurumları Arası Video Yarışması’nda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci seçildi.

Emzirme ve anne sütünün önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Sağlık Kurumları Arası Video Yarışması’nda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Sorumlu Ebesi Bahar Kayhan’ın kurgu ve yönetmenliğini üstlendiği, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane yönetiminin destekleriyle hazırlanan 2 dakikalık farkındalık videosu birinci seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF katkılarıyla 1-7 EKİM tarihleri arasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan “Dünya Emzirme Günü” etkinlikleri çerçevesinde video çekiminde görev alan annelere Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya tarafından hediyeler takdim edildi.