Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Onur Budak, makam odasında intihar etti.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Onur Budak, makam odasında intihar etti.

Olay, dün Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü binasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Müdür Yardımcısı Onur Budak, bilinmeyen bir sebepten dolayı makam odasında intihar etti. Mesai arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan Budak’ın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.